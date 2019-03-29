Isparta'nın koku sorunu tarih oluyor

Günaydın, DOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtırak ve sanayi esnafı ile bir araya gelerek, “Önümüzdeki hazirandan itibaren kokuyla ilgili her hangi bir olumsuzluk yaşanmayacak” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve belediye meclisi üyesi adayları ilk olarak DOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtırak'ı ziyaret etti. Bıtırak, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederken, “Son günlerdeki ziyaretleriniz sanayi bölgemize ciddi bir ivme kazandırdı. Bundan da esnaf, sanayimiz ve yönetim olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada yapmış olduğunuz yatırımlarla, desteklerle bizlerin önünü açtınız. Kapak imalatlarımız devam ediyor, nisan başı itibariyle montajına başlanıyor. Önümüzdeki hazirandan itibaren kokuyla ilgili her hangi bir olumsuzluk yaşanmayacak. Kapalı deşarj ünitemiz vardı, başkanımız bunun devamını getirerek, daha uzağa götürdü. Yine sanayi olarak doğalgaz firmamız ile bağlantı kurduk, doğalgaz hattının devrini gerçekleştirdik. Haziran ayı itibariyle de bu çözülecek. Bu katı atık yakıt yakma ile ilgili de bir sorunumuz kalmayacak” dedi.

DOSB'nin şehrin bir parçası haline geldiğine değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, yapılması gerekenler hususunda ne gerekiyorsa belediye olarak iştirak içerisinde olduklarını söyledi. Kapalı sistem hat döşeme işinde bin 500 metrelik kısmının tamamlandığını aktaran Günaydın, “Atık suyumuzu 5 bin 200 metre ileriye götürüyoruz. Yine belediyemizin arıtmasına aitte 700 metrelik kısmı tamamlandı. Bu kapak sistemi de nisan başı ile başlıyor, hattı da ileriye götürmekle koku sorununu tamamen çözmüş oluyoruz. Ciddi bir rakam harcanıyor, sadece malzeme 5 milyon lira tutuyor. İşçilik ve diğer maliyetlerle toplam da 10 milyon liranın üzerinde bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Hatta mücavir alan içi dışı şeklinde konuşmalar oluyor, bunu da göz önüne alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mücavir alan dışında, bunu devletimizin yapması gerekiyordu. Yapılmayınca da bunu kendimiz yapıyoruz ve yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Koku sorununu ortadan kaldırdık, şehrimize müjde ediyorum. Isparta'mıza hayırlı olmasını diliyorum, hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.

Başkan Günaydın ve beraberindekiler daha sonra sanayi bölgesi esnafını ziyaret etti.