Isparta'nın koku sorununa belediyeden çözüm

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sav ve Isparta'nın 4 mahallesini yakından ilgilendiren Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSB) koku sorunuyla alakalı belediyenin öncelikli vazifesi olmamasına rağmen 4.5 milyon tutarında kapalı kanal sistemi projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan işlemler ve yakılan katı atıklardan dolayı oluşan ve Halıkent, Vatan, Gülevler, Davraz gibi geniş bir kesimi rahatsız eden koku sorunu için çözümü için 6 bin metrelik kapalı devre sistemi projesinde ilk kazma vuruldu. Görev alanı dışında olmasına rağmen bölgedeki vatandaşların temiz bir havaya kavuşmaları için çalışma başlatan Isparta Belediyesi, kanalın DOSB'deki havuzu için gereken 3.2 milyondan; BAKA 1.6 milyon, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) 400 bin, Derici Esnafı 400 bin, Özel İdare 400 bin TL olmak üzere belediye de kendi payına düşen 400 bin TL harcıyor. Koku sorunun giderilmesi adına Isparta Belediyesi tarafından totalde 4.9 milyon lira para harcanırken, maliyetin dışında kalan işçilik giderlerini de yine belediye üstleniyor.

Isparta'da özellikle merkeze bağlı Sav Kasabası'nı yakından ilgilendiren ve çevre mahallelerde de büyük rahatsızlık oluşturan koku sorunu ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sav Kasabası Belediye Başkanı Mustafa Avşar ile birlikte protokol imzaladı.

Isparta Belediyesi daire müdürleri, bölge mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar, yapılan çalışmalardan dolayı Günaydın'a teşekkür etti.

Günaydın: “Asli görevimiz olmadığı halde yapıyoruz”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bugüne kadar yapmak isteyip de yapılamayan bir çalışmayı inşallah 2 şantiyemiz ile gerçekleştiriyoruz. Buradaki atıkların aktığı dereyi asli görevimiz olmadığı halde tamamen kapatıyoruz. Bu, Özel İdaresi'nin yapması gereken bir görev ve bugüne kadar yapılmamış. Buranın yatırım paraları çıkarılmış ama üzerinde durulmamış. Bu konuda yetkililere de gereken açıklamaları daha önce yaptım” dedi.

“400 bin lira da havadan ortağız, kar ortağı değil gider ortağıyız”

Bu çalışmayı aslında devlet kanalıyla Özel İdare'nin yapması gerektiğini dile getiren Günaydın, “Ülkemizde yapılması gereken bir bölge yapılmıyor. Burası mücavir alan dışında devletimiz yapması gerekiyor. Buranın ve Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak tesisi için ne hukuki ne de maddi bir çıkarımız var. Ama buranın kuruluşunda ortak paydalar olarak, çıkabilecek sorunlarda devreye gireceğimiz protokolü var. Onun için Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3.2 milyon tutarındaki kapalı havuz sisteminin 400 bin lirasına da biz havadan ortağız. Kar ortağı değil, gider ortağıyız” diye konuştu.

Belediye, derici esnafını da destekliyor

DOSB'nin daha önce 9 milyon 180 bin lira alınan krediyle atık arıtma tesislerinin yapıldığını anımsatan Başkan Günaydın, esnafın inim inim inlemesine rağmen 2023'e kadar bu paraları ödeyeceklerini söyledi.

Belediye olarak, derici esnafını da desteklediklerini kaydeden Başkan Günaydın, kanal ve havuz ile birleşecek 2 tesisin 3 bin 200 metre daha gideceğini ve tesisin tamamlanacağını iletti.

Maliyet tutarının yanı sıra belediyenin 4.9 milyon lirasını üstlendiği koku sorunu kapsamındaki çalışmaya işçilik giderlerinin de dahil olduğunda tutarın 2 katına kadar çıktığını aktaran Günaydın bu durumun belediye tarafından çözüldüğünü ve gidere yansıtılmadığını belirtti.

Günaydın, yerin 6 metre altından gidecek olan kapalı devre atık kanalı sisteminin en kısa sürede tamamlanacağına işaret ederek, çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Destek sürecek

Günaydın son olarak, Isparta Belediyesi'nin 31 Mart Seçimleri'nde güven tazelemesi halinde, Sav Kasabası Belediye Başkanı Avşar'ın da seçilmesi sonrasında verilen desteklerin süreceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Günaydın ile Başkan Avşar tarafından yapılan çalışmaların protokolü imzalanarak, dualar edildikten sonra kurban kesimi yapıldı.