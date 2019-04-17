Isparta'nın proje fabrikası ortaokul: IYAŞ Selçuklu Ortaokulu

Isparta'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) için hazırlanan 85 projenin 35'ini IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencileri yaptı. Proje fabrikası gibi çalışan okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da ödüllendirilirken projelerden biri Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Daha çok sosyal sorumluluk ve birçok farklı projelerin hayata geçirildiği IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda, son olarak TÜBİTAK projeleri ön plana çıktı.

Isparta'daki ortaokullar arasında TÜBİTAK'a bu yıl sunulan 85 projenin 35'ini IYAŞ Selçuklu Ortaokulu hazırladı. Sunulan 35 proje IYAŞ Selçuklu Ortaokulu kentin gurur kaynağı oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı, 13. Ortaokulu Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışmaları'na Isparta olarak 85 projeyle katılım sağlandı.

Bu projelerin 35 tanesini IYAŞ Selçuklu Ortaokulu hazırladı. Sunulan 35 projenin ise 3 tanesi bölge finallerine katılım sağladı. Bölge finalleri sonrasında ise 1 proje ile 22-26 Nisan tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı elde edildi. Proje, Elazığ'daki finallerde Isparta'yı temsil edecek.

Okul İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve rehber öğretmenlere, katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi. Törene Milli Eğitim Şube Müdürleri Halil Doğan ve Selçuk Karataş katıldı.

Öğrencilere belgelerini takdim eden Doğan ve Karataş başarı ve iyi dileklerini sundular.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bu girişimlerinden dolayı öğrencileri tek tek kutlayarak destek mesajı verdiler.