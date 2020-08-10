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Isparta'nın Senirkent ilçesinde 6 vaka görülen bina karantinaya alındı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde Covid-19 vakalarının görülmesi üzerine bir bina karantinaya alındı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Covid-19 vakalarının görülmesi üzerine bir bina karantinaya alındı.


Senirkent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçedeki bir bina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizde 6 pozitif vaka görülmüş olup, vaka sayısının artacağı öngörüldüğünden İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 10.08.2020 Tarih ve 08.02 Sayılı kararı ile korona virüs hastalığı (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile Kıbrıs Mahallesi Gülen Apartmanı 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

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