Ispartaspor Teknik Direktörü Yılmaz: "Büyük camia olmak taraftardan geçiyor"

Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Ankaraspor galibiyeti sonrasında moraller yerine geldi. 26 puanla 11'inci sıraya yükselen Isparta 32 Spor, 4 Şubat Cumartesi günü Tarsus İdmanyurduspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Hakan Yılmaz, Takım Kaptanı Musa Nizam ve stoper Muhammed Aran tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Ankaraspor galibiyetini değerlendiren Teknik Direktör Hakan Yılmaz, “Ankaraspor'un iyi bir takım olduğunu ve zor bir maç olacağını konuşmuştuk. Söylemiştik tabii ki onların son 2 maç periyodu iyi geçmese de bu onların çok iyi bir takım olduğunu değiştirmiyor. Ancak biz bu maçın bizim için gerçekten bir kırılma maçı olduğunu sürekli konuştuk. Bütün hafta boyunca ve çocuklar bunu çok iyi idrak ettiler. Onlar da farkındaydı zaten. Bizim takımın genel bir alışkanlığı var o da böyle öyle takımlara karşı çok iyi konsantre olması ve çocukların işlerini böyle zamanlarda iyi yapması. Gerçekte hedefin devam edebilmesi için de reel hedefin devam edebilmesi için de bizim seri yapmamız lazım. Bu serinin 4-5 maçlık bir periyoda ulaşması. Şimdi bütün gücümüzle bunu yapmaya çalışacağız” dedi.

Tarsus maçı tam bir disiplin karşılaşması

Cumartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacakları Tarsus İdmanyurduspor maçının tam kırılma karşılaşması olduğunu söyleyen Teknik Direktör Yılmaz, “Bu haftaki Tarsus maçı tam bir disiplin karşılaşması. Çok ciddiye alarak futbolun gerçeklerini unutmayarak futbolun işe hafife aldığında nasıl büyük cezalar kestiğini aklımızda tutarak çalışmamız gerekiyor. Sonrasında Bayburt ve İnegöl maçları var. Tabii ilk ayağımız Tarsus burayı atlayıp ondan sonra düşünmemiz gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bizim seri 3 veya 4- 5 maç yapabildiğiniz kadar seri yapıp içeri girmemiz lazım. Dibine gelmemiz lazım. Bizim periyot hedefimizin devam edebilmesi için buralara atlamamız lazım. Çocuklara sürekli bunu konuşuyoruz” diye konuştu.

Camia olmak taraftardan geçiyor'

Kendilerini zorlu deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Taraftarımızın Ankara'da biz yalnız bırakmamaları beni çok sevindirdi. Buradaki maçlarda böyle daha dolu tribünü oynarsak oyuncu ve teknik ekip açısından önemin büyük olduğunu düşünüyorum. Ankaraspor galibiyetinden sonra yukarıya daha çok böyle yakınlaştık. Önümüzde güzel bir periyot var, onu iyi değerlendirirsek güzel olacak. Taraftarlarımızı her maç olduğu gibi bu maçta da bu güzel periyoda başlarken arkamızda istiyoruz. Büyük camia olmanın tek yolu taraftar. Kulüp adı vermeden söylemek istiyorum bunu ülkede, maddi gücü finansal yönü oldukça güçlü süper lig takımları var. Ama taraftarı yok. Bizim ligimizde bizim grubumuzda dahil finansal yapısı oldukça kuvvetli, çok farklı sponsorları olan güçlü sponsoru olan kulüpler de var. Ama yine taraftarı yok. Çok para demek, büyük camia demek değil. Büyük camia olmak taraftardan geçiyor. Başka da bir açıklaması yok bu işin yani taraftarın varsa büyük camiasın taraftarın yoksa camia filan değilsin. Camia olmak taraftardan geçiyor. Biz bu hafta Tarsus maçında inşallah tribünleri dolu görmek istiyoruz. Seyircinin enerjisi kadar şehrin de enerjisine ihtiyaç var. Bu şehri temsil eden en önemli ulusal marka Ispartaspor. Bunu mecbur kabul edecek herkes. Bunu kimse ödeyemez ve buna göre davranması lazım. Ben seyircinin burada çok iyi bir kamuoyu oluşturacağını düşünüyorum. Dışarıda kalan STK'lar, kurumlar ve benzeri organizasyonların buranın içine girmesi lazım. Burada tuz ekmek aş olması lazım ve bu mesajı herkesin doğru algılaması lazım diyorum. Tarsus maçında inşallah kazanarak görüşmek üzere diyorum.”

Kaptan Musa Nizam ise Ankaraspor galibiyetinin altın değerinde olduğunu belirterek, Tarsus İdmanyurduspor maçına tüm sporseverleri davet etti. Takımın stoperlerinden Muhammed Aran da, Ankara'da kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, bu haftaki Tarsus İdmanyurduspor maçında da 12'inci adam olan taraftara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.