Ispartaspor'un 52. kuruluş yıldönümü, Isparta 32 Spor tarafından kutlandı

Isparta'nın yıllar önce profesyonel ligde mücadele ettikten sonra amatör kümeye düşen en köklü kulüp olan Ispartaspor'un 52.kuruluş yıldönümü, ismi İl Özel İdarespor iken Isparta Davrazspor ve adından son olarak Isparta 32 Spor olan yeni kulüp yöneticileri tarafından kutlandı. Asıl Ispartaspor'un kuruluş yıldönümünün, farklı bir kulüp olan Isparta 32 Spor tarafından kutlanması ise dikkat çekti

Kuruluş tarihi olan 12 Ekim 1967 olan Ispartaspor'un 52. yıl dönümü anısına, tesisler önünde Yöneticiler Cenker Doğanay ve Mustafa Marulcu tarafından helva ikramında bulunuldu.

Helva ikramın ardından, etkinliğe katılan Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Muhtarlar Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, 32 Gençlik taraftar grubu üyeleri ve vatandaşlar tarafından Barış Pınar Harekatı için de dualar edildi.

Öte yandan, kuruluşu 12 Ekim 1967 olan ve Ispartaspor ismiyle faaliyetlere katılmayan kulüp için yapılan kutlamanın, daha önce İl Özel İdarespor iken ismi Isparta Davrazspor ve son olarak Isparta 32 Spor şeklinde değiştirilen kulüp tarafından yapılması ise dikkat çekti.