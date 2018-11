Isparta'ya 2 yılda 150 çeşitlik 1 milyon gül dikilecek

Bu dikim sezonuna kadar şehre 72 çeşitten oluşan 500 bin gül diken Isparta Belediyesi, bu dikim sezonunda da çeşitliliği 150'ye çıkarırken, gül sayısını da 1 milyon adede ulaştırıyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir hafta önce dikim çalışmalarına başlanan ve şehrin 3 ayrı noktasında devam eden çalışmaları inceledi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte bir milyon ağacın yetiştirildiğini hatırlatarak, “Isparta'mız diktiğimiz güllerle birlikte de, açık hava gül müzesine dönüşüyor. Artık her mevsimde şehrimizde gül görebiliyoruz. Isparta gülde dünya merkezidir” dedi.

Günaydın: “Bu çalışmalarımız Isparta'mızda yüz güldürsün”

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından devam eden gül dikim çalışmalarını inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “İlimizde çok yoğun bir şekilde gül dikimi çalışmaları yapıyoruz. Bu gül dikim çalışmalarında tüm vilayetlere göre farklı bir çalışma sağlıyoruz. Geçen ve önceki sene Isparta'mıza 500 bin gül dikmiştik. Bu diktiğimiz güllerden sonra bir hedef seçmiştik ve ilk hedefimiz bir milyon gül dikmek. Ağaç üzerinde bir hedef koymuştuk ve uzun yıllar bu hedefin üzerinde koşturmuştuk, bir milyon ağaç şehrimizde yetiştirmiştik. Şimdi de gül olayına geçtik, şu ana kadar 72 çeşitten oluşan 500 bin gül diktik. Bu senede dikime hemen başladık. Bu gülleri bir milyona ulaştırma hedefini aldık. Bir haftadan buyana 70 bin gül diktik. Bu yılda ilk etapta 65 çeşit gül dikiyoruz. Klasik güllerimiz var. Yine bunun yanında koku ve görünümüyle nostaljik güller, sarmaşık güller var. Yine her yerde görmek istediğimiz ama göremediğimiz masal gülleri ve baston güllerimiz var. Ardından da toplamda ilk etapta 286 bin adet gül dikmiş olacağız. Geçen sene 72 çeşitten oluşan diktiğimiz güllerle Isparta açık hava gül müzesine dönmüştü. Şimdi de ilk ve ikinci etapta dikeceğimiz güllerin çeşitliliği toplamda 150'yi geçmiş olacak. Yeni bütçemiz 705 milyon lira. Nüfus orantımızla Isparta'mız, yatırım, proje, temiz vilayet, yaşanabilir iller ile birlikte çok konuda birinciyiz. Isparta'mız bu hizmetlere layıktır. Isparta'nın gül diye markası vardır. Gülde de dünya birincisi olmak istiyoruz. Isparta gülde merkezdir. Şehrimizin 3 ayrı noktasında gül dikimlerimiz devam ediyor. Bu güller yakın bir tarihte şehrimize turizm olayını da başlatacaktır. 150'nin üzerinde çeşitle dikilen güllerin her biri yedi veren gül. Her mevsimde güllerimiz açıyor. Bu çalışmaları sevinçle takip ediyoruz. 1 milyon gülü 5 lira ile çarparsanız ne kadar ciddi bir yatırım olduğu ortaya çıkacak, tabi buna personel, dikim ve diğer masrafların da eklenmesi gerekir. Isparta'mızın en önemli ihtiyaçlardan birisi de budur diye düşünüyorum. Bu çalışmalarımız Isparta'mızda yüz güldürsün diyorum, hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.”