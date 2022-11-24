Isparta'ya AEDAŞ tarafından yapılan yatırımlarla yeraltı kablo oranı yüzde 67'yi aştı

Ş.'nin (AEDAŞ) yetkilileri, Isparta'da 2022 yılı içinde 170 kilometre alçak gerilim, 107 kilometre orta gerilim kablosunun yer altına alındığını ve şehir merkezinde yeraltı kablo oranın yüzde 43'ten yüzde 67'nin üzerine çıktığını bildirdi.

Kamu ve özel sektör geçtiğimiz günlerde Isparta'nın “enerjisi” için buluştu. Isparta Valisi Aydın Baruş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Ş.'nin (AEDAŞ), 2022'de Isparta'ya yaptığı yatırımlar ve 2023 yılına yönelik projeleri ele alındı.

Şehir merkezindeki kabloların yüzde 67'si yeraltında

AEDAŞ üst yönetiminin 2022 yılında Isparta'ya yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştığı toplantıda, 2023'te hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşuldu. Toplantıda AEDAŞ yetkililerinin yaptığı sunumda 2022 yılında hayata geçirilen yatırımlarla şehir merkezine 170 kilometre alçak gerilim, 107 kilometre orta gerilim yeraltı şebekesi ile 3 bin 260 LED aydınlatma armatürü tesis edildiği, şehrin aydınlatmalarının yenilendiği bildirildi. Yapılan yatırımlarla şehir merkezinde yüzde yaklaşık 43 seviyesinde olan yeraltı kablo oranın 24 puan artarak yüzde 67'in üzerine çıktığı ifade edildi. Ayrıca alçak gerilim yeraltı hat uzunluğunun toplam şebekeye oranı yüzde 25'ten yüzde 40'a, orta gerilim yeraltı hat uzunluğunun ise yüzde 18'den yüzde 27'e çıktığı kaydedildi.

80 kilometrelik hatta kar ve buz yüküne dayanıklılığı yüksek kablolar çekiliyor

Bu arada halen devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verilerek havai hatlarda yapılan yenileme çerçevesinde, buz ve kar yüküne dayanıklılık oranı oldukça yüksek olan alpek kablo değişimlerinin sürdüğüne işaret edilerek yılsonuna kadar alpek kablo ile yenilenen hattın uzunluğunun 80 kilometreyi bulacağı belirtildi.

Isparta Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında yapılan genel değerlendirme toplantısına TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, AEDAŞ üst düzey yöneticileri katıldı.