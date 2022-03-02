Isparta'ya kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Isparta ve çevresi için bugünün ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı olacağı ve bu yağışın akşam saatlerine doğru ise kara döneceği uyarısı yapılmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışı öğleden sonra yerini kara bıraktı. Vatandaşlar aniden başlayan kar yağışından şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, şehir merkezindeki araç trafiğinde ise kısmı yoğunluklar yaşandı.