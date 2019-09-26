Isparta'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan uzman onbaşı, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit oldu. Uzman onbaşının Isparta'daki baba ocağına ateş düştü.

TSK'nın Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında görev yapan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, geçen Salı günü başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak ilk önce Hakkari Yüksekova'daki hastaneye, ardından Ankara'daki GATA'ya sevk edilen Uzman Onbaşı Ceylan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ceylan'ın ağır yaralı olduğu süreçte Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından bir araç tahsis edilerek, ailenin beraberindeki AÇSH personelleri ile GATA'ya gönderilerek, çocuklarına refakat ettiği bildirildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Muhammed Ceylan'ın geçtiğimiz Şubat ayında göreve başladığı, bir süre önce eşinden ayrıldığı, 5 ve 9 yaşlarında 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin çocuklarının ise Salur köyünde ikamet eden anne ve babası ile yaşadığı kaydedildi.

Şehit Ceylan için yarın cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.