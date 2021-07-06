Isparta'ya tarihi eser satmak için gelen 3 şahıs, jandarmaya yakalandı

Isparta'da jandarma ekipleri, Manisa'dan gelerek ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 3 şahsı suçüstü yakaladı. Ele geçirilen bin 105 tarihi eser ise müzeye teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Manisa'da ikamet eden K.K. (52), A.K. (39) ve K.F. (57) isimli şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak üzere Isparta'ya gelecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı şahıslar tarihi eserleri satmak üzere buluştukları esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada çanta içerisinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 33 adet sikke, 54 metal obje, 12 taş obje ve 6 yüzük olmak üzere toplam bin 105 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayda yakalanan 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen bin 105 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.