Isparta'ya tır ve kamyon parkı

Kamyoncular ve Tırcıların bağlı bulunduğu S.S. 17 Nolu Isparta Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi için araç park istasyonu problemi çözüldü. Isparta Belediyesi tarafından yer temini gerçekleştirilirken Kooperatif Başkanı İbrahim Sağ ve yöneticileri ile üyeler Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Ziyarette Kooperatif Başkanı Sağ, Günaydın'a teşekkür etti.

Günaydın: “Araçların sokaklarda, caddelerde durması uygun değildi”

Kooperatif yönetici ve üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Günaydın, “Kooperatifimiz daha öncede bizleri ziyaret etmiş ve bu yönde isteklerini dile getirmişlerdi. Bu park yerini şehircilik açısından önemli görüyorum. Yer temini yaptık ve arkadaşlarımıza verdik. Araçların sokaklarda, caddelerde durması uygun değildi. Tüm araçların bir yerde bulunması önemlidir. Kooperatifimizin bu haklı istekleri karşısında harekete geçerek, ilk etapta bir yer vermiştik, bunun küçük geldiğini gördük ve yeni yer arayışına geçmiştik. Şu anda yetecek bir yeri kooperatifimize verdik. Bu istek önemliydi, yerine getirdik. Arkadaşlarımıza bu yeni bekleme istasyon yeri hayırlı olsun” şeklinde konuştu.