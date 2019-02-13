Isparta'ya tiyatro, konser ve opera salonu müjdesi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Musiki Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Nazmi Süldür ve üyeler tarafından karşılanan Günaydın burada sanatçılar tarafından seslendirilen parçalara eşlik etti. Isparta'yı kültür, sanat şehri yapma hedefinde olduklarını ve bunun da sırasının geldiğini belirten Yusuf Ziya Günaydın, “Şehrin altını yapmadan, üstünü 24 ayar altından bile kaplasanız hiçbir şey ifade etmez. Şu ana kadar şehrin en önemli sorununu bitirdik. Şehirciliği altından başlattık ve bitirdik. Şehrimiz şimdi de daha sosyal, kültürel, sanatsal noktalara gidecek imkana sahip oldu.

Yeni projelerle geliyoruz, yeni şehirler kuruyoruz, meydanlar kuruyoruz. Çünür Yenişehir'i kurduk, Deregümü'ye yeni bir şehir daha kuruyoruz. Şimdi de Kolçelik Kavşağının bulunduğu bölgeye yeni bir şehir daha kuruyoruz. Burada sizleri de yakından ilgilendiren, Isparta'nın sosyal, kültürel, sanatsal alanda katkı yapacak yapılarımız var” dedi.

Günaydın, “Kuracağımız meydanda bir kültür merkezimiz yer alıyor. Bu kültür merkezimizin içerisinde tiyatro, konser, opera, konferans, toplantı salonları yer alacak. Bunlar Isparta'mızda olacak. Kültürel faaliyetlerin de merkezi Isparta olsun istiyoruz. Bunların projeleri çizildi, hazır. Şimdi adaylar internetten resimler bulup asıyorlar, planları yok. Bizimkiler resim değil, bir yıl önceden başladığımız projeler.”

70 bin metrekarelik meydan

Yeni kurulacak olan fuar alanı, kent meydanı projesinde, kent meydanının 70 bin metrekareden oluşacağını kaydeden Günaydın, “Yeni şehir ve kent meydanında 13 bin 500 metrekarelik bir kütüphanemiz de bulunacak. 70 bin metrekarelik bir meydan bulunuyor. Bu meydanın ortasında 27 metre yüksekliğinde Atatürk büstü bulunuyor. Yine belediye binamızda oraya yapılacak. Mevcut belediye sarayımızın da daha güzel kullanılmasına sevk edeceğiz. Yeni devrede bunları bitirmek istiyoruz. Isparta'mız yaşanabilir şehirlerarasında birinci olmuştur. Hedefim Isparta şehrini Avrupa şehirlerinin en ön sıralarında anılan, bilinen bir şehir yapmak istiyorum. Bu konuda sizlerin önemi büyük, o şehirde kültürel faaliyetlerimizin önemi çok büyük” diye konuştu.