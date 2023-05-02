İstasyon Caddesi yenileniyor, kent estetiğine uygun hale getiriliyor

Isparta Belediyesi uzun yıllar önce yapılan ve deformeye uğrayan İstasyon Caddesinin geliş-gidiş kaldırımları ile orta refüjünde yenileme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde kullanım ömrünü tamamlayan ve görüntü kirliliği oluşturmaya başlayan kaldırım ve orta refüjler kaldırılıyor, kent estetiğine uygun aydınlatmalarıyla renkli begonit taş döşemesi gerçekleştiriliyor. Cadde boyunca yer alan otobüs durakları yenileniyor, ayrıca yine vatandaşların talebi doğrultusunda gövde yapısıyla özelliği kaybolmuş zararlı böceklerden dolayı çevreye zarar veren ağaçlar kaldırıyor yerlerine caddenin yapısına uygun ağaçlar dikiliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çalışma alanında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Nisan itibariyle caddede yenileme çalışmaları başlattıklarını ve çalışmaların bir ay süreceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, kaldırımların ve orta refüjün uzun yıllar önce yapılan ve deformeye uğradığını, otobüs durakların kaldırım ortasında engel oluşturduğunu dile getirdi. Yolu kapatan ve kurumuş ağaçlarında bulunduğunu belirten Başdeğirmen, “Mahallede ikamet eden vatandaşlarımız ağaçların akma yapmasından dolayı koydukları araçların zarar gördüğünü söylediler. Bizlerde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 24 Nisan itibariyle bu caddemizin tüm sorunlarını gidermek için çalışma başlattık. Kaldırımlarımızı aydınlatmalı olarak begonit taş döşemesiyle yenilerken, kurumuş, sinek üreten ve akan ağaçları kaldırıyoruz yerine caddemize uygun ağaçlar dikiyoruz. Aldığımız ağacın yerine yenisini dikiyoruz. Tabiata zarar vermeden yeşili koruyarak insanlarımızın da mutlu olabileceği bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bir ay boyunca bir çalışmamız olacak, öncelikle bu cadde üzerinde oturan vatandaşlarımızdan hoşgörü istiyorum. Şu anda yaptığımız çalışmalardan olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.