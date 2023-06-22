İstasyon Caddesindeki çalışmalarda sona gelindi

Isparta Belediyesi'nin İstasyon Caddesinde başlattığı kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalarda kaldırım ve orta refüje renkli begonit taş döşendi, caddenin aydınlatmaları yenilendi, ağaç ve çiçekler dikildi.

Isparta Belediyesi, şehirde meydan, cadde ve sokakları yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarda yıllar önce yapılan ve deformeye uğrayan meydan, kaldırım ve orta refüjlerin taban döşemeleri yenileniyor, çevre düzenlemeleri yapılıyor. Yenileme çalışmalarının devam ettiği yerlerden birisi de İstasyon Caddesi oldu. İstasyon Caddesi'nin 6 Mart Caddesi girişinden başlamak üzere Tren Garına kadar olan kaldırım ve orta refüjlere renkli begonit taş döşeniyor. Çalışmalarda yoldan iniş tarafın kaldırımları ile Atatürk Stadyumuna kadar orta refüjdeki çalışmalar tamamlanırken, Tren Garından yukarı çıkan kaldırımlarda ise begonit taş döşeme çalışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı'na kadar kaldırımdaki çalışmaların tamamlanması hedeflenirken, caddenin aydınlatmaları da yenilendi.

İstasyon Caddesi boyunca yer alan otobüs durakları kaldırımda yürüyen vatandaşlara engel olmayacak şekilde yenilenerek, değiştirildi. Ayrıca bölgede vatandaşların talebi doğrultusunda gövde yapısıyla özelliği kaybolmuş zararlı böceklerden dolayı çevreye zarar veren ağaçlar, kaldırılırken yerlerine caddenin yapısına uygun ağaçların dikimleri devam ediyor.