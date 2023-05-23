İstasyon Caddesindeki kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

Isparta Belediyesi'nin İstasyon Caddesinde başlattığı kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda kullanım ömrünü tamamlayan ve görüntü kirliliği oluşturmaya başlayan kaldırım ve orta refüjün taban döşemeleri kaldırılırken, yerine renkli begonit taş döşeniyor.

Isparta Belediyesi, şehirde birçok meydan, cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar uzun yıllar önce yapılan ve deformeye uğrayan İstasyon Caddesinde devam ediyor. İstasyon Caddesinin geliş-gidiş kaldırımları ile orta refüjü yenileniyor. Çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlayan ve görüntü kirliliği oluşturan kaldırım ve orta refüj taban döşemeleri kaldırılıyor, aydınlatmalarıyla renkli begonit taşlar döşeniyor.

6 Mart Caddesi girişinden başlayan kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmalarında İstasyon Caddesi boyunca yer alan otobüs durakları da yenileniyor. Ayrıca bölgede vatandaşların talebi doğrultusunda gövde yapısıyla özelliği kaybolmuş zararlı böceklerden dolayı çevreye zarar veren ağaçlar kaldırıyor yerlerine caddenin yapısına uygun ağaçlar dikiliyor.