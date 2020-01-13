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ISUBÜ, gazetecileri konuk etti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.

Dr İbrahim Diler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.


Rektörlük yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programına ISUBÜ Rektörü Prof. Dr İbrahim Diler, Prof. Dr. Yıldız Bolat, Prof. Dr. H. Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Demir, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Uçar, Teknik Bilimler MYO ve ISUBÜ MEYOK (Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü) Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul ve Isparta MYO Müdürü Doç. Dr. Abudallah Sütçü katıldı.


Basın mensuplarının gününü kutlayan Prof. Dr Diler, Isparta basınıyla yakın çalışmak ve Isparta menfaatlerini gözeterek daha güzel işlere imza atmak istediklerini söyledi.


Kahvaltının ardından ISUBÜ Rektörü Prof.Dr İbrahim Diler, üniversitenin 2 yıllık geçmişinde yapmış olduğu çalışmaları içeren geniş bir sunumda bulundu.


Sunumun ardından basın mensuplarıyla günün anısına bina dışında toplu hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Diler, gazetecilere kapıya kadar eşlik ederek uğurladı.

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