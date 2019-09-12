ISUBÜ Rektörü Diler: “Batı Antalya'yı tarımın Silikon Vadisi yapalım”

Dr. İbrahim Diler, "Isparta da yeni bir üniversitenin daha hayata geçmesinde rol alan bizler sizlere diyoruz ki gelin beraber, Kumluca, Demre, Finike ve Kaş dinamikleri ile birlikte Tarımın Silikon Vadisini gelin birlikte kuralım" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Dr. İbrahim Diler ve beraberindeki heyet, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KUTSO) ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcısı Hüseyin Fakir, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Demir, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Yıldırım, Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Öznur Diler ve ISUBÜ TTO Koordinatörü İsmail Serkan Üncü'den oluşan heyet KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Meclis Başkanı Fahri Özen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uğur Çakır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Toplantıda ağırlıklı olarak KUTSO'nun hizmet bölgesi olan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde ki tarım ve turizm ile ilgili sorunlar konuşuldu. İSUBÜ ve KUTSO tarafından birlikte yürütülebilecek ortak çalışmalar ve işbirlikleri görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı makamında gerçekleşen tanışmanın ardından heyet Meclis Toplantı salonuna geçti. Burada Meclis Başkanı Fahri Özen Başkanlığında gerçekleşen toplantıda karşılıklı sunumlar yapıldı ve birlikte yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. ISUBÜ heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Meclis Başkanı Fahri Özen, bölge kalkınması ve refahı için üniversite desteğinin işadamları için çok önemli olduğunu söyleyerek Rektör Diler'e ve heyetine teşekkür etti.

"En modern yöntemler gerekiyor"

KUTSO'nun öncelikli politikasının eğitim olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ise, dünya ekonomisinin teknoloji ve yapay zekaya yaptırım yaptığı bir dönemde geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın ekonomik rekabet gücünün olmadığını belirterek, "Üretimde, zararlılarla mücadelede ve pazarlamada en modern yöntemleri kullanmamız gerekiyor. Üniversitemizin ziyareti bu açıdan çok önemli. Bir çalışma grubu oluşturup çalışmalara başlayabiliriz. Değerli rektör hocamıza ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sürdürebilir gelişme ve değişim"

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler de, "Bugün hem bölgesel hem de küresel trendleri göz önünde bulundurduğumuzda bu hedefe ulaşmanın “olmazsa olmazları” olarak karşımıza inovasyon kültürünü benimseme ve ortak akıl ile hareket etme ile yola çıkmaktadır. Bölgemizin ekonomik gelişimi için, sürdürebilir gelişme ve değişim sloganını temel hizmet prensibi haline getiren Kumluca Ticaret ve Sanayi odası Batı Antalya'da yeni işler ve yeni dönüşümlere zemin hazırlamaktadır. Isparta da yeni bir üniversitenin daha hayata geçmesinde rol alan bizler sizlere diyoruz ki gelin beraber, Kumluca, Demre, Finike ve Kaş dinamikleri ile birlikte Tarımın Silikon Vadisini gelin birlikte kuralım; kırsal kalkınma alanlarında, su ürünleri konusunda; kurulacak olan liman ve havalimanı konularında, turizm ve orman sektörlerine yönelik eğitim, kültür dönüşümü, nitelikli insan gücü oluşturma, teknoloji kullanımı ve stratejik alt yapı oluşturmada ortak aklı ve proje kültürünü yaymada birbirimize destek olup, bölgemize, ülkemize yararlı işler ortaya çıkartalım. 2100 yılında savaşlar su ve tarım kaynakları sebebiyle çıkıyor olacak. 30 yıl sonra dünya nüfusu 10 milyarı aşmış olacak. Biz bu geleceğe birlikte hazırlanalım diyoruz. " dedi.

Gelecekte tarımda daha az kaynakla, daha fazla üretimi öğrenebilen ülkelerin en güçlü ülkeler arasında olacağına dikkat çeken Diler şöyle devam etti: " Tarım teknolojilerini gündelik hayata taşımak ve bitki hastalıkları ile mücadele etmek en sıcak konuların başında gelmektedir. Traktörden bu yana çok ciddi inovasyonların olmadığı tarım alanında bulut teknolojileri, uzaktan eğitim, yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti gibi teknolojiler, birçok konuda imkansızı, imkanlı hale getirme potansiyeline sahibiz. Sizlerle burada Likya Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Merkezi fikrini tartışmaya, düşünceye açmaya geldik. Deneysel tarla ve seralardan oluşacak Pilot Park oluşturma, ortak çalışmalar ile teknoloji transferi gerçekleştirmek temel beklentilerimizdir. Tarım Vadisi hedefi ile yoğunlaştırılmış koşullarda tohum, fidan üretimi, biyolojik zararlılara karşı mücadele, hasat robotu geliştirme, tarım sensörleri yapma, modern sera örnekleri oluşturma, ürün izleme yöntemleri geliştirme, katma değerli ürün geliştirme, kurutma, depolama, raf ömrü uzatma, sulama ve kontrol de otomasyon sistemlerine geçme ve insansız tarım gibi konularda ortak çalışabiliriz. Sözlerime son verirken Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanına ve yönetim kuruluna en kalbi duygularımla teşekkür eder, Dilerim ki buradaki temaslarımızla, hep birlikte dertlere deva olur, ülkemize ve bütün insanlığa faydalı işler ortaya koyarız"