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ISUBÜ'lü öğrenciler göl temizliği yapacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Çevre ve Şehircilik Topluluğu Eğirdir Gölü ve çevresi ile Kovada Gölü çevresinde çevre temizliği etkinliği yapılacak.


Isparta'dan hareket ederek Eğirdir ilçesine gelecek olan katılımcılar, öğleden önce Kovada Gölü'nde çevre temizliği ve gezi yaptıktan sonra öğle yemeğini Eğirdir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek yemeğe katılacaklar. Günün diğer bölümünde ise Eğirdir Gölü ve çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirilecek.


Etkinliğe Çevre ve Şehircilik Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Ceylan ve Akademik Danışman Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şükrü Özkan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü öğretim görevlileri ve öğrenciler katılacak.

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