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ITB Meclis Başkanı Doğan: '"Gülbirlik, yüksek fiyat verdi"

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan, gül yağı fiyatlarının kiloda 4 bin avroya kadar düşmesinden yakındı.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı, gülyağı üreticisi Mehmet Ali Doğan, Gülbirliğin gülçiçeği taban fiyatın 7.80 lira olarak belirlemesi ile başlayan tartışmaları değerlendirdi. Meclis Başkanlığı görevinin yanı sıra gül yağı üreticisi ve ihracatçısı olan Doğan, “Bu şartlarda Gülbirlik yüksek fiyat verdi" dedi.


Doğan, “Gülyağı piyasası giderek düşüyor. Gül yağı fiyatları düştükçe gül çiçeği fiyatı da düşüyor. Geçen yıl 8-10 bin avro olan gül yağı fiyatları bu yıl 4 bin avroya kadar geriledi. Şu an gül yağı satamıyoruz. Stoklar kalıyor. Gülbirliğin belirlediği fiyat normal. İyi fiyat verdiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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