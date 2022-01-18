İtfaiye aracı kazaya müdahaleye giderken kaza yaptı

Isparta'ya bağlı Gelendost mevki'inde kar yağışı sonrası trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmek isteyen itfaiye ekipleri trafik kazası yaptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Gelendost Yeşilköy mevki'inde trafik kazasına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, olay yerine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başdeğirmen, “Gelendost itfaiye ekip arkadaşlarımızın göreve giderken kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.