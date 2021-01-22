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ITKM'nin kültür merkezi bölümünde sona yaklaşıldı

Isparta’da ticaret ve kültür merkezi inşaatında 2 adet konferans salonu, 4 adet sinema salonu, sergi salonu, nikah salonu, çok amaçlı salonunda bulunduğu 7 bin 846 metrekarelik bölümün tamamlanmasında sona yaklaşıldı.

Isparta'da ticaret ve kültür merkezi inşaatında 2 adet konferans salonu, 4 adet sinema salonu, sergi salonu, nikah salonu, çok amaçlı salonunda bulunduğu 7 bin 846 metrekarelik bölümün tamamlanmasında sona yaklaşıldı.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim vaatleri arasında yer alan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) İnşaatının tamamlanacağı sözü adım adım gerçekleşiyor. Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesinin hemen ardından ilk etapta, Ramazan ayında kadir gecesinde cami ibadete açılırken, geçen süreçte de ITKM'de inşaat tüm hızıyla devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında kültür merkezi bölümünde de mutlu sona yaklaşıldı. İçerisinde 2 adet konferans salonu, 4 adet sinema salonu, sergi salonu, nikah salonu, çok amaçlı salonunda bulunduğu 7 bin 846 metrekarelik kültür merkezinin ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri de şehre ulaştı. Tırlarla şehre getirilen malzemelerin montajına önümüzdeki hafta başı itibariyle başlanacak.


ITKM Kültür Merkezinin çok amaçlı salonlarında çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, 300 kişilik konferans salonunun da mekanik imalatı tamamlanmış durumda.


ITKM'nin diğer bölümlerinde çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, işyerlerinin kiralanmasına ilişkin de önemli mesafeler kat edildi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların çok hızlı ve güzel gittiğini, en kısa sürede başta Kültür Merkezi olmak üzere AVM bölümünün de hizmete sunulmuş olacağını söyledi.

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