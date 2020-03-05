ITSO Başkanı Tutar: "Başkan Başdeğirmen yeni bir fuar alanı yapmak zorunda kalacak"

Milli Mücadele Kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Isparta Kitap Fuarına kitapseverler akın etti. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, "Müthiş bir fuar olmuş, inşallah bu alan gelecek yıllarda almayacak, Şükrü Başkan yeni bir fuar alanı yapmak zorunda kalacak" dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Isparta Belediyesi Kitap Fuarını ziyaret etti. Kitap fuarı bu yıl ‘Kitaplar Gül Açacak' temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı. Milli Mücadele Kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen kitap fuarına 311 yayınevi ve 32'si yerel toplam 192 yazar katıldı.

"Şükrü başkan yeni bir fuar alanı yapmak zorunda kalacak"

Fuarla ilgili düşüncelerini paylaşan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “Müthiş bir fuar olmuş, kiminle konuştuysam önceki fuarları katlayarak geldiğini söylüyor. İnşallah bu alan gelecek yıllarda almayacak, Şükrü Başkan yeni bir fuar alanı yapmak zorunda kalacak. Isparta'mız fuarlarıyla da öne çıksın inşallah. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yayınevleri ve yazarları ziyaret ettiklerini belirten ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan da, “Isparta Belediyemizin standını da ziyaret ettik. Burada çocuklarımıza boyama kitapları hediye ediliyor. Bunu görünce ziyadesiyle memnun olduk. Bu fuarımız Isparta'mıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda bu alanın yetmeyeceğini düşünüyoruz. Bu fuar alanının da yetmeyeceğini ve daha büyük alanlara kavuşacağı günleri hep birlikte göreceğiz. Fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e de teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

ITSO heyetinin stant ziyaretlerinde imza günü düzenleyen İlahiyatçı-Yazar Mustafa Karataş'ta gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyetini ifade etti. Fuarda çok güzel bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Mustafa Karataş, “Isparta'mıza hayırlı olsun, devamını diliyorum. Isparta'ya bolluk, bereket gelsin” dedi.