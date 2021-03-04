ITSO Başkanı Tutar: “İhracatımız Şubat ayında yüzde 40 arttı”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Isparta'nın Ocak ayında olduğu gibi Şubat'ta da rekor artış gördüğünü belirterek, “Şubat ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artı. Rekor, tekstil sektöründe oldu. Tekstil ve hammaddeleri sektöründe şubat ayındaki ihracatımız yüzde 193 oranında artış gördü.

Kentten Şubat ayında 31milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğine değinen Tutar, “Şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 5.67 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze gelmektedir. Onu 5.66 milyon dolar ile makine ve aksamları, 4.87 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri ve 4.48 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri izlemektedir” dedi.

Tutar, 2021 yılının ilk 2 ayında Isparta'nın toplam ihracatının 62 milyon 425 bin dolar olduğunu belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3'lük artış yaşandığını söyledi.