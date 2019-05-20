ITSO Meclis Başkanı Şahlan, Kazakistan'da Türk Konseyi imza törenine katıldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) kurulmasını öngören tüzük imzalandı. Törene Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen Meclis Başkanı Osman Şahlan katıldı.

Türk Konseyi ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ‘Atameken' iş birliğiyle Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde yapılan imza törenine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ‘Atameken' Başkanı Ablay Myrzahmedov katıldı.

Törende Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu'nun yanı sıra Kazak ve Türk iş adamları hazır bulundu.

TTSO tüzüğü Hisarcıklıoğlu, Myrzahmedov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliyev ve Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev tarafından imzalandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törenin ardından yaptığı konuşmada, Nazarbayev'in 2006 yılında Antalya'da yapılan Türk Konseyi zirvesinde TTSO'yu kurma görevini kendilerine verdiğini hatırlatarak, "Bunu tam 13 sene sonra icra edebildik. Çok şükür bugün bu projeyi, Nazarbayev'in hayalini, hayata geçirdik" dedi.

Myrzahmedov da TTSO'nun ilk toplantısının Türkistan kentinde yapılması önerisinde bulundu.