ITSO'dan kök hücre ve kan bağışı

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, Türk Kızılayı Şubesi işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası çerçevesinde ITSO üyeleri, meclis üyeleri, yönetim kurulu ve personeli ile kan ve kök hücre bağışında bulundular. ITSO Başkan Vekili Mustafa Tutar, kan bağışının önemine değinerek, sağlıklı her insanın mutlaka kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi. ITSO üyeleri, yöneticileri ve personeline kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Vekili Tutar şunları söyledi; “Türk Kızılayı Şubemiz işbirliğinde, son günlerde azalan kan stokları dolayısıyla odamızda bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak insan hayatına büyük fayda sağlayan sosyal sorumluluk projemize devam ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri olarak kan bağışını sosyal sorumluluktan daha öte bir insanlık görevi olarak görüyoruz. İnsan vücudu için en önemli unsur kandır ve bunun tek kaynağı da insandır. Kan vermenin organ bağışı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplum olarak kan bağışı konusunda duyarlı olmak zorundayız. Kan bağışında bulunarak, insanların hayatını kurtarabiliriz. Kan verip bir hayat kurtarmanın manevi değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bu konuda farkındalık oluşturmak için Kızılay ile güzel bir işbirliği yaparak, kan bağışı kampanyamızı gerçekleştirdik. Öyle ki dönem dönem her insanın kendisi olması bile bir yakının acil kana ihtiyacı olmuştur kan arama durumları oldukça zordur. Ülkemizde kan temini sağlayan Türk Kızılayı büyük şanstır. Ama zaman zaman Türk Kızılayımızın da bağışların azlığından dolayı sıkıntı çektiğini görüyoruz. Zamanla yarışan ve kan bulmak için çabalayan insanların yerine kendimizi koyarak kan bağışında bulunabiliriz. Unutmalayım ki bir gün o kana bizim de ihtiyacımız olabilir. Her sağlıklı insanda kan bağışında bulunabilir. Bizde bu bilinçle ve sorumlulukla bir kampanya başlattık. Kampanyamıza katılan üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz. Zaman zaman Türk Kızılayı Şubemizle kan bağışı kampanyalarına destek vermeye devam edeceğiz. Buradan Türk Kızılayı Şube Müdürümüze ve görevli arkadaşlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”