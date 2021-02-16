ITSO'ya ÇIPA kredisi bilgilendirmesi

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar'ı ziyaret ederek imalatçı ve ihracatçıya yönelik geliştirilen ÇIPA Kredisi hakkında bilgilendirme yaptı.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, Bölge Krediler Müdürü Vedat Şahiner, Bölge Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Karamık ile Isparta, Gülkent ve Eğirdir Şubesi yöneticileri ITSO'yu ziyaret etti. ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis Başkanı Osman Şahlan, Vakıfbank yöneticilerinden imalatçı ve ihracatçıya yönelik olarak geliştirilen ÇIPA Kredisi hakkında bilgi aldılar.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Arıöz, Covid-19 salgınının ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için Çıpa kredi paketi geliştirdiklerini belirterek “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmaların üretim, yatırım ve ihracata dönük faaliyetlerini desteklemek amacıyla bankamız tarafından 40 milyar TL büyüklüğünde bir kredi paketi hazırladık. Bu yeni kredi ürünü ile imalat, ihraca ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara düşük faizli finansman desteği sağlamak amacındayız. ÇIPA kredisi kapsamında başlangıç faiz oranı yıllık yüzde 17,75 olarak belirlenmiş olup, 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermektedir. Firmalarımız ihtiyaçlarını nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz faydalanabilecektir” dedi.

ITSO Başkanı Tutar da Vakıfbank heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek banka tarafından imalatçı ve ihracatçıya yönelik olarak geliştirilen kredinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bu kredinin duyurulması ve kullandırılması konusunda ITSO'nun üzerine düşen görevi yapacağını belirten Tutar, ihracata ya da iç piyasaya dayalı imalat yapan üyelerimizin her türlü sorununda yanlarında olduklarının altını çizdi.