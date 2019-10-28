IYAŞ Gençlikspor'dan gol şov: 7-1

Hafta karşılaşmasında Emrespor'u 7-1 mağlup etti. Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçı kadın hakemler Buse Kurt, Yüksel Sarıkaya ve Ayşenur Davras isimli hakemler yönetti.

Karşılaşmada IYAŞ Gençliksporlu minikler adeta gol şov yaptı. IYAŞ Gençlikspor'un gollerini ise Ahmet (3), Semih (2), Ayberk ve Ali atarken, Emrespor'un golünü ise Engin kaydetti.

IYAŞ Gençlikspor aldığı bu galibiyetle puanını 9'a çıkartırken, Emrespor ise 3 puanda kaldı.