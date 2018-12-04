İYİ Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmenoğlu oldu

İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı olarak eski baro başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu'nu gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Isparta Belediye Başkan Adaylarının Gökmen Hakkı Gökmenoğlu olduğunu açıkladı. İYİ Parti Grup Toplantısının ardından, Ankara'da bir araya gelen Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İl Başkanı Özgür Tandoğan, Merkez İlçe Başkanı Hasan Büyükçam ve Belediye Başkan Adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu basın toplantısı düzenledi.

22 yıllık avukatlık deneyiminde, 9 yıldan bu yana baro başkanı olarak görev yaptığını kaydeden Gökmenoğlu, evini - arabasını ve her şeyini Isparta'ya borçlu olduğunu ifade ederek, bu minnet duygusu ve vefa borcunu ödemek için hizmet yapmak istediğini söyledi.