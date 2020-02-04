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JAK Timlerinden, Davraz'da yaralanan 59 kişiye ilk yardım

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi’nde sezon başınan buyana meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 59 kişiyi kurtardı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon başınan buyana meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 59 kişiyi kurtardı.


Akdeniz'deki önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte her gün binlerce ziyaretçi alıyor. Özellikle hafta sonu tatilcilerin ve kayak severlerin en uğrak yerlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçilere her türlü imkanlar sunulmasının yanı sıra istenmeyen kazalarla da karşılaşılabiliyor. Merkezde, kayak sezonunda yoğunluk yaşanan 20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 59 kişi yaralandı.


Yaralanan 59 kişinin JAK Timi tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildiği ve daha sonra gerekli tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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