İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma odun taşımakta zorlanan yaşlı kadının imdadına yetişti

Isparta’da yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri, aracı park edip yardıma koştu.

Isparta'da yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri, aracı park edip yardıma koştu.


Isparta'da jandarma ekipleri kırsalda 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmaması için sürekli kontrolde. Jandarma kontrolünde bazen ilginç anlar da yaşanıyor. Küçük Hacılar köyünde yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri aracı park edip yardıma koştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.