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Jandarma uzaktan eğitimle öğrencilere trafik güvenliğini anlatıyor

Isparta’da jandarma trafik timleri tarafından ilkokul öğrencilerine uzaktan eğitimle trafik güvenliği eğitimi veriliyor.

Isparta'da jandarma trafik timleri tarafından ilkokul öğrencilerine uzaktan eğitimle trafik güvenliği eğitimi veriliyor.


İl Jandarma Komutanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte sorumluluk sahasında bulunan ilkokullardaki öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimini bu alana taşıdı. İl milli eğitim müdürlüğü koordinesinde uzaktan eğitimle verilen trafik güvenliği eğitimlerinde öğrencilere trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi, okul servislerinde ve araçlarda hareket tarzı, emniyet kemerinin kullanılmasının önemi ile bisiklete binme kuralları hakkında bilgiler veriliyor.


Trafik güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitimle devam edeceği bildirildi.

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