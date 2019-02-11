Jandarmadan dedektör köpekli uyuşturucu operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eğirdir ve Senirkent ilçelerinde dedektör köpek eşliğinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Eğirdir ilçesindeki Tepeli köyü yol kavşağında bir aracı durdurdu.

Dedektör köpek marifetiyle araç içerisinde yapılan aramalarda 58 gram eroin maddesi ele geçirdi. Operasyonda araçta bulunan H.H.Ç. (32), M.O. (24) ve Y.Ç. (38) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde ise ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan H.H.M. (25) isimli şüpheliyi kıskıvrak yakalayan jandarma ekipleri, yapılan üst aramasında 2 gram eroin maddesi ele geçirdi. Kentteki 2 ilçede yapılan çalışmalarda toplam 60 gram eroin maddesi ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki gerekli işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra ‘Uyuşturucu madde ve imal ticareti yaptıkları' tespitiyle adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H.Ç., M.O. ve Y.Ç. tutuklanarak Isparta E tipi kapalı cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli H.H.M.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetler kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir” vurgusu yapıldı.