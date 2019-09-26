Jandarma'dan dumansız araç uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak dumansız araç uygulamasına yönelik yapılan “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 1530 şahıs kontrol edilirken 2 şahsa Kabahatler Kanunu 39 maddeden dolayı 306 TL ceza verildi. 1068 araç kontrol edilirken 28 araca da 23 bin TL ceza işlem kullandı ve 19 araç trafikten men edildi.