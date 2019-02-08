İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan Eğirdir Gölü'nde denetim

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde jandarma tarafından yapılan denetimde, 100 metre misina balık ağı, 160 adet kerevit sepeti ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde jandarma tarafından yapılan denetimde, 100 metre misina balık ağı, 160 adet kerevit sepeti ele geçirildi. Ruhsatız ve yeterlilik belgesi olmayan teknelere de ceza uyguladı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı görevlileri, Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü'nde denetim yaptı. Bot Timi tarafından gerçekleştirilen denetimde, Eğirdir Sorkuncak köyü açıklarında 7 santimetre aralığı bulunan 100 metre misina balık ağı, Barla köyü açıklarında da 160 adet göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Ayrıca Barla köyü açıklarında ruhsatını ibraz edemeyen 1 balıkçı teknesi sahibine 814 lira, Beydere köyü açıklarında ise İç Su Aracı Sürücü Yeterlilik Belgesinin süresi sona eren 1 balıkçı teknesi sahibine 320 lira para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.