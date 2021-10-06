Jandarma'dan Kades uygulaması tanıtımı

5 Ekim 2021 tarihinde Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde personeli tarafından çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında öğrenci velilerine ve öğretmenlerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kadın öğretmen ve velilerine KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması tanıtıldı.