Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Isparta'da jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretimin yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim-öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. 85 tim ve 350 personelin katıldığı denetimlerde ayrıca okul servisleri de kontrol edildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından da suçtan korunma ve güvenlik konularında öğrencilere bilgilendirme yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi ve Boyama Kitabı hediye edildi