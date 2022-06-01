Jandarmadan ortaokul ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

“Çocuklarımızdan mesaj var” sloganı ile verilen eğitimde çocuklar, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.Jandarma Genel Komutanlığı'nın emniyet kemeri simülasyon aracı Gökçehöyük Köyü Ortaokulu ve İlkokulunda getirildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısmı ve Eğirdir Trafik Timleri tarafından araçta sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar tüm öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.