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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Eğirdir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Eğirdir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.


26-28 Şubat tarihleri arasında Eğirdir ve merkezde icra edilen faaliyetler neticesinde toplam 21 gram eroin, 0,25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen R.E. (29), C.Ö. (31), A.B. (20), M.B. (55), M.B. (38), N.L. (27), Ü.Ç. (20) ve A.Ö. (27) isimli toplam 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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