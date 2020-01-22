Jandarmanın kemer ve kış lastiği denetiminde 157 sürücüye ceza yağdı

Isparta Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri tarafından 10 -19 Ocak tarihleri arasında il genelinde yapılan okul servis araçları, emniyet kemeri ve ticari araçların kış lastiği konusunda toplam 4 bin 496 araç kontrol edildi.

Ekiplerin 9 günlük süre zarfında yaptığı denetimlerde kusurlu görülen ve eksikliği bulunan 157 araç sürücüsüne toplam 89 bin 286 lira idari para cezası uygulanırken, 44 aracın da trafikten men edildiği ve ayrıca 3 sürücü belgesinin geri alındığı bildirildi.

Öte yandan, Jandarma'nın sorumluluk alanında aynı tarih aralığında 1 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği ve 2 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.