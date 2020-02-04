İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi

Isparta’da Jandarma ekiplerince yapılan emniyet kemeri ve kış lastiği denetimlerinde kusurlu görülen 123 sürücüye 69 bin 908 lira ceza yazıldı.

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan emniyet kemeri ve kış lastiği denetimlerinde kusurlu görülen 123 sürücüye 69 bin 908 lira ceza yazıldı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri'nce kentte emniyet kemeri ve ticari araçların kış lastiği denetimlerinde, 20 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında 4 bin 888 araç kontrol edildi. Jandarma Trafik Timleri'nin yaptığı denetimlerinde, kontrol edilen araçlardan kusurlu görülen 123 araç sürücüsüne toplam 69 bin 908 TL para cezası uygulandığı bildirildi.Denetimlerde ayrıca, 29 araç trafikten men edilirken, 4 adet sürücü belgesinin de geri alındığı öğrenildi. Öte yandan ekipler, aynı tarih aralığında ayrıca 3 yaralamalı ve 4 maddi hasarlı trafik kazasına bakarken, kazalarda 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.