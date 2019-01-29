Kaçak avcılara ‘drone'lu denetim

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanma yaptıkları öne sürülen 4 kişi, havadan yapılan denetim ve kontroller ile tespit edilerek yasal işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekiplerince drone kullanılarak denetim yapıldı. DKMP Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekibi tarafından Eğirdir Gölü'nde drone destekli yapılan denetim esnasında tekne üzerinde kaçak av yapan 4 kişiyi görüntülendi. Kaçak avlandıkları tespit edilen 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Usulsüz avcılığa yönelik ulaşımı zor noktalarda teknolojik donanım ve araçların desteğiyle yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.