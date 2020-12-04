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Kaçak avcıları yakaladıktan sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı

Isparta’da kaçak yaban keçisi avcılarını yakaladıktan sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlanan görevli yaralandı.

Isparta'da kaçak yaban keçisi avcılarını yakaladıktan sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlanan görevli yaralandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, Sütçüler ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlamak isteyen 2 kişiyi yakaladı. Dönüş yolunda orman muhafaza memuru Hüseyin Yavuz, yaklaşık 50 metre uçurumundan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucunda Yavuz, düştüğü yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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