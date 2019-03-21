Kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre ağ ile 515 kerevit sepeti ele geçirildi

Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Eğirdir Gölü'nde yaptığı denetimlerde kaçak olarak göle atılmış 200 metre misina ağ ile 515 adet kerevit sepeti ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Mart'tan itibaren av yasağı başlayan gölde, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyü açıklarında 7 santimetre göz aralığı bulunan 200 metre misina balık ağı, Sorkuncak Köyü ve Barla Köyü açıklarında 515 adet göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.