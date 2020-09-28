Kadın girişimcilerin İslamköy'deki binalarında inşaat sürüyor

Isparta İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin yeni binasının inşaatı sürüyor.

İslamköy Hanımeli Kooperatifi'nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğu proje kabul edilerek destek almaya hak kazandı. Projeyle birlikte İslamköy'de modern bir binaya kavuşacak kooperatif üyeleri ise heyecanla inşaatın tamamlanmasını bekliyor. İslamköy'e uygun bir şekilde tek kat olarak inşa edilen binada açık ve kapalı yeme içme alanları, iş atölyeleri gibi alanlar bulunacak. Hanımeli Kooperatifi, 400'ü kapalı olmak üzere toplam 800 metrekare alana yapılacak yeni binalarıyla İslamköy'e gelen ziyaretçilere hizmet sunacak. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise kooperatif binasının inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı Şenay Kara, 17 üyeye sahip kooperatiflerinin köy içinde il özel idaresi tarafından yapılan pazar yerinde hizmet verdiklerini belirterek, "Vali Ömer Seymenoğlu'nun teşvikleriyle sunduğumuz proje kabul oldu. Bunun sonucunda yeni binamızın inşaatı başladı. Bu duruma gerçekten çok sevindik. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.