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Kadın Hakemlere karanfil

8 Mart Dünya Kadınları Günü öncesinde Ispartalı Kadın Futbol Hakemleri Yüksel Sarıkaya, Havva Kısa ve Buse Kurt’a karanfil verildi.

8 Mart Dünya Kadınları Günü öncesinde Ispartalı Kadın Futbol Hakemleri Yüksel Sarıkaya, Havva Kısa ve Buse Kurt'a karanfil verildi. Isparta U-19 Futbol Ligi'nde mücadele eden lider Güneykentspor ile Senir Belediyespor arasındaki maç öncesinde Kadın Futbol Hakemleri Yüksel Sarıkaya, Havva Kısa ve Buse Kurt'a maçın gözlemcisi Süleyman Doğan tarafından karanfil verildi. Senir Belediyespor'un maça çıkmaması nedeniyle kadın trio hakemi müsabakayı başlatamadı. Güneykentspor 3-0 hükmen kazanırken puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.


Karşılaşmanın gözlemcisi, saha komiseri ve Güneykentspor Antrenörü ve futbolcuları, Kadın Hakemlerinin gününü kutladılar.

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