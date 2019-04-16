Kadın sürücülerin kullandığı otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'da kadın sürücülerin kullandığı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 12.00 sıralarında kent merkezindeki Sermet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Betül G. idaresindeki 32 AJ 165 plakalı otomobil ile Ayşe C.'nin kullandığı 32 FH 067 plakalı otomobil, 1208 ve 1903.sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerden Betül G. hafif yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.