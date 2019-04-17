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Kafeler Caddesi'nde korkutan yangın

Isparta’da sabaha karşı çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Isparta'da sabaha karşı çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çevredekiler tarafından fark edilen ve işyerlerinin bulunduğu alandaki yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Kafeler Caddesi olarak bilinen Kutlu Mahallesi'ndeki Buğday Caddesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, sabah saat 06.00 sıralarında işyerlerinin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.


Çevrede bulunan bir oteldeki görevli durumu fark edince itfaiyeye haber vererek, yangın söndürme cihazıyla olaya müdahale etti.


Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de gelmesiyle tamamen kontrol altına alınan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Yangında can kaybı yaşanmazken, bölgede hafif çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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