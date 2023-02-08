Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan kadın 60'ıncı saatte kurtarıldı

Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazında kalan 50 yaşındaki Gülten Gündüz'ü 60'ıncı saatte kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ediyor. Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri 5 katlı binanın ilk üç katında oluşan enkazın altından üçüncü katta bulunan 50 yaşındaki Gülten Gündüz'le irtibat kurdu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda Gündüz'ü enkaz altından 60'ıncı saatte kurtardı. Ekipler tarafından sedyeye alınan Gülten teyzenin ilk istediği su oldu.