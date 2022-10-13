Kamyonetle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Isparta'da dün akşam saatlerinle kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Kaza, Isparta Anadolu mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Metehan Çakır (20) yönetimindeki 32 PR 336 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 32 ACR 676 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çakır Isparta şehir Hastanesine kaldırılırken burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Metehan Çakır'ın bir firmada kuryelik yaptığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.